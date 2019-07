Tpl, situazione di stallo dopo l'assemblea dei sindaci, presidente Olivieri: "Arrivare alla conta non serve a nessuno"

Una riunione dei sindaci in Provincia che si è conclusa con un nulla di fatto. Il nome del prossimo presidente di Tpl uscirà probabilmente dall'assemblea dei soci di domani, ma non è da escludere un ulteriore colpo di scena.

Dopo essere stato approvato in consiglio provinciale il nuovo indirizzo per il trasporto pubblico locale, cioè l'affidamento in house dell'azienda, questo pomeriggio, ancora una volta, ad essere decisiva è stata la frattura tra i primi cittadini che appoggiano il nome proposto dal comune di Savona Simona Sacone e quelli vicini alla Provincia e a Franco Orsi.

La riunione, convocata nonostante ci fosse in contemporanea il consiglio comunale a Savona e quindi non permettendo la presenza del sindaco Ilaria Caprioglio e dell'assessore Silvano Montaldo impegnato nella presentazione degli equilibri di bilancio, ha visto continuare quindi il braccio di ferro tra gli amministratori.

La proposta del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri è di trovare per ogni area del savonese un componente che venga rappresentato nel cda cioè un rappresentante per il levante, uno per il ponente, la Val Bormida, Savona e GTT (che ha il 12.2% all'interno di Tpl).

"Al momento non si è trovata una quadra, sulla governance si è rimasti fermi su alcune posizioni. Una discontinuità ci è stata chiesta dalle parti sociali e da alcuni amministratori, naturalmente stimo l'ingegner Simona Sacone che ci può stare nel cda ma non come presidente. Arrivare alla conta non serve a nessuno, ci sono ancora 18 ore dall'incontro di domani e vedremo cosa succederà, non auspico a una maggioranza relativa" spiega Olivieri.