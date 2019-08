Farmacia comunale di Borghetto: sconti su alcuni farmaci per gli "Over 65"

Il CdA della SAEL, ente di gestione della Farmacia Comunale di Borghetto Santo Spirito, di concerto con la Direttrice dott.ssa Ricci, ha deliberato di applicare in via sperimentale, per la corrente stagione estiva, uno sconto del 5% sui farmaci e sui prodotti non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale riservato a coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età e godano del l’esenzione dal ticket sanitario.

L’iniziativa costituisce un piccolo aiuto alle fasce più deboli della popolazione e, al termine del periodo di sperimentazione, si valuterà se prorogarla.

Sono ovviamente esclusi dallo sconto i prodotti già oggetto di particolari offerte promozionali.