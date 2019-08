Truffa a Pietra Ligure: e Pietra Soccorso mette in guardia dai "falsi militi"

"Ci è giunta voce che davanti all'Ospedale Santa Corona, un individuo (non meglio descrivibile) chieda delle offerte per l'associazione in cambio di cerotti e guanti. La nostra associazione NON sta effettuando NESSUNA RACCOLTA FONDI e l'individuo in questione non è un nostro volontario, dipendente o socio! Pertanto, nel caso doveste notare quanto sopra descritto, avvertiteci allo 019/6295263 o chiamate le forze dell'ordine. Grazie".