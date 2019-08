Laigueglia, 22enne denunciato dai carabinieri per aver colpito un 30enne con una sedia

I carabinieri della Compagnia Radiomobile di Alassio unitamente al personale della Stazione Carabinieri di Laigueglia hanno proceduto a segnalare, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona un cittadino marocchino, E.R.Y. di anni 22, incensurato, residente a Loano, perché ritenuto responsabile della violazione del reato di lesioni personali aggravate.

Il giovane, per futili motivi, aggrediva e percuoteva con una sedia, colpendolo in varie parti del corpo, un cittadino, incensurato, di 30 anni, abitante nel levante savonese, il quale ricorreva alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Pietra Ligure (guaribile in 10 giorni 10.

I fatti si sono verificati nel centro cittadino del Comune di Laigueglia.