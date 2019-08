Bergeggi, dodicenne colpito da un cassonetto: ci sarebbe un sospettato

Potrebbe essere stata fatta luce da parte dei carabinieri della stazione di Savona in merito alle indagini relative al bambino francese di 12 anni colpito da un cassonetto dell'immondizia lanciato dalla scogliera di Bergeggi mentre dormiva nella spiaggia sottostante con la famiglia.

Sarebbe stato individuato un giovane sospettato di aver lanciato l'oggetto dopo le diverse testimonianze raccolte in questi giorni. Tutti i dettagli saranno comunque comunicati dalle forze dell'ordine in mattinata.

Il bambino intanto rimane in prognosi riservata, è ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova ed è sotto osservazione in terapia intensiva pediatrica, le sue condizioni sono valutate costantemente soprattutto per il grave trauma cervico facciale che potrebbe aver procurato un danno neurologico.