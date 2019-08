A Vado Ligure un’apericena per aiutare le attività dell'Enpa

Gatti di cortile feriti, malati o investiti o da sterilizzare urgentemente, o soggetti di casa abbandonati, da ospitare e curare, cani e gatti, di proprietari senza lavoro e risorse, che hanno bisogno di un intervento veterinario urgente e di medicine, o famiglie sfrattate che non sanno dove lasciarli, uccelli e mammiferi selvatici che si feriscono o si ammalano in città: è lungo l’elenco degli animali bisognosi che ogni giorno vengono aiutati dalla Protezione Animali savonese.

E contemporaneamente diminuiscono, per i tagli di bilancio ma spesso per scelte politiche vergognose, le risorse messe a disposizione dai Comuni per prendersi cura di cani e gatti e della Regione Liguria di animali selvatici, che relegano spesso all’ultimo posto delle priorità, o evadono in toto o in parte, questo loro obbligo giuridico.

Per far fronte all’emergenza continua ed alle spese indilazionabili da sostenere per parcelle veterinarie, conti delle farmacie, cibi e mangimi, usura delle strutture e delle attrezzature, da pagare pronta cassa ai fornitori, i volontari della Protezione Animali, che di nome fa “ente nazionale” ma dallo stato non ha mai preso un soldo, avranno l’aiuto del PUB KLEM di via Piave 18 a Vado Ligure (di fronte al molo 844, nei pressi del passaggio a livello).