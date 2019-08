L'appello del consigliere Poggio: "Chi di dovere si adoperi per far rispettare a 'Cairo Medievale' il rintocco della campana del Monumento ai Caduti"

"È proprio nelle giornate di festa quando ci si diverte che è opportuno dedicare un minuto di raccoglimento per ricordare e ringraziare - spiega il consigliere Poggio - Chi di dovere si adoperi per far rispettare a 'Cairo Medievale' il rintocco della campana in piazza".

Per chi suona la campana? Passando in piazza della Vittoria alle ore 18.15 di ogni giorno, fermiamoci durante il suono dei 21 rintocchi della campana del Monumento ai Caduti che simboleggiano le 21 lettere dell'alfabeto. Questo per richiamare come in appello, tutti i nomi di ogni singolo caduto.