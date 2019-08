Autostrada dei Fiori, previsioni traffico per il weekend e Ferragosto

La società che gestisce l'Autostrada dei Fiori comunica: "In corrispondenza dell’esodo estivo, al fine di consentire ai nostri clienti di programmare al meglio il loro viaggio, pubblichiamo le previsioni di traffico sulla tratta della A10 di nostra competenza - Savona/Confine di Stato.

Sabato 10 agosto 2019

Direzione Francia (carreggiata Nord)

- Traffico intenso su tutta la tratta.

- Possibili code in uscita alle stazioni di Spotorno, Finale Ligure e Sanremo in mattinata.

- Rallentamenti o code nella tratta Savona - Finale Ligure, fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 15.00.

- Code in uscita alla Barriera di confine, dalle 10.00 alle 22.00.

Direzione Genova (carreggiata Sud)

- Traffico intenso con possibili code tra Finale Ligure e Savona.

- In mattinata possibili code in entrata alla Barriera di Confine.

Domenica 11 agosto 2019

Direzione Francia (carreggiata Nord)

- Traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno.

- Possibili code alla Barriera di confine dalle 13.00 alle 19.00.

Direzione Genova (carreggiata Sud)

- Traffico intenso su tutta la tratta con possibili rallentamenti nel pomeriggio, e possibili code in entrata alla barriera di confine.

martedì 13 agosto 2019

Direzione Francia (carreggiata Nord)

- Traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno

- Possibili code in uscita alla Barriera di confine, nel pomeriggio

Direzione Genova (carreggiata Sud)

- Traffico intenso su tutta la tratta.

- In mattinata possibili code in entrata alla Barriera di Confine

mercoledì 14 agosto 2019

Direzione Francia (carreggiata Nord)

- Traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno

- Possibili code in uscita alla Barriera di confine, nel pomeriggio

Direzione Genova (carreggiata Sud)

- Traffico intenso su tutta la tratta.

- In mattinata possibili code in entrata alla Barriera di Confine

giovedì 15 agosto 2019

Direzione Francia (carreggiata Nord)

- Traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno

- Possibili code in uscita alla Barriera di confine, nel pomeriggio

Direzione Genova (carreggiata Sud)

- Traffico intenso su tutta la tratta.

- Possibili code in uscita in mattinata alla stazione di Spotorno e Finale Ligure

Le situazioni previste sono naturalmente suscettibili di variazioni in caso di eventi turbativi, anche di modesta entità in condizioni di traffico intenso. Invitiamo quindi a consultare le notizie in tempo reale sul traffico attraverso i canali informativi disponibili".