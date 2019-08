Cairo, Di Sapia (Pd): "Al San Paolo di Savona mancano gli anestesisti rianimatori e gli interventi sono a rischio taglio"

Non lamentiamoci e non meravigliamoci se prossimamente le fughe per curarsi fuori regione aumenteranno: ormai in Liguria, purtroppo, la sanità non funziona più e per il poco che funziona ci sono tempi d'attesa lunghissimi. Per favore qualcuno vada a spiegarlo ad Ardenti e alla Viale, perché o non se ne accorgono o fanno finta di non accorgersene".