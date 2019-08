La Filarmonica "Guido Moretti 1518" di Pietra Ligure sfilerà nella processione di San Bartolomeo Apostolo a Gorra

Sarà la Filarmonica "Guido Moretti" di Pietra Ligure ad accompagnare con il suo repertorio musicale la tradizionale processione per San Bartolomeo Apostolo nella frazione finalese di Gorra il 24 agosto.

Il corpo bandistico più antico d'Italia esiste addirittura da prima ancora che venisse costituita la nostra stessa nazione: esso, infatti, è stato fondato nel 1518. Proprio l'anno scorso, nel 2018, la banda di Pietra Ligure ha celebrato con una serie di importanti eventi la ricorrenza dei 500 anni dalla propria nascita.

Oggi presieduta da Pierluigi Bissaro e diretta dal Maestro Paolo Gazzano, la Società Filarmonica fu fondata l'8 luglio 1518 come "cappella musicale" per accompagnare le funzioni religiose e le processioni dal parroco di Pietra Ligure Don Nicolò Nano.

A fine Ottocento il gruppo assunse il nome di "Società Filarmonica di Mutuo Soccorso" con un organico di circa 50 elementi. Il nome statutario "Guido Moretti 1518" è stato dato in omaggio al suo celebre direttore, in attività per mezzo secolo fino al 1922.

Il violinista allievo di Paganini, Camillo Sivori, durante i suoi frequenti soggiorni a Pietra partecipò come solista ai concerti tenuti talvolta sul palco (Rondò in ta ciassa növa), costruito per conto della Filarmonica e tuttora esistente nella restaurata Piazza San Nicolò.

L'attività del sodalizio ha al suo attivo l'edificazione del "Teatro Verdi" su un terreno di proprietà ubicato sul Lungomare Bado. Sul progetto dell'Ingegnere Antioco Macciò, i lavori iniziarono il 7 agosto 1898 e terminarono il 22 aprile 1899. Il teatro venne distrutto durante i bombardamenti della II guerra mondiale.

Ma ricordiamo il programma della giornata del 24 agosto a Gorra:

alle 10:30 la Santa Messa officiata dal canonico don Giovanni Grasso, parroco di Gorra, mentre alle 20:30 a celebrare la Messa Solenne sarà don Dario Ottonello, curato di San Giovanni Battista ad Imperia Oneglia.

La funzione serale vedrà la presenza del coro “Don Nicolò Parodi” di Loano e, al termine, prenderà il via la processione che si snoderà per le vie del paese, dalla chiesa parrocchiale alla cappella dell’Annunziata e ritorno, accompagnata dalle note della Filarmonica "Guido Moretti 1518" di Pietra Ligure.

Inoltre, come tradizione vuole, sarà l’inconfondibile timbro delle campane di Gorra ad allietare ulteriormente questa giornata che coniuga festa e riflessione. Al termine della processione, ci si radunerà per un momento conviviale nel piazzale della chiesa, al quale tutta la popolazione è invitata.

Ricordiamo infine che domenica 25 agosto alle 10.30 si terrà la Santa Messa per ricordare i defunti della Parrocchia.

La Parrocchia di Gorra vuole esprimere parole di sincera gratitudine verso la Società Filarmonica "Guido Moretti 1518" di Pietra Ligure che si è resa estremamente disponibile con grande gentilezza nonostante il breve preavviso.