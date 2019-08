Tre giovani valbormidesi in gara su Rai Uno nello show "Reazione a catena"

Un pizzico di Val Bormida protagonista al gioco televisivo "Reazione a catena-L'intesa vincente" condotto da Marco Liorni, in onda tutti i giorni nella fascia pre-serale durante il periodo estivo su Rai 1.

Nella puntata andata in onda stasera, Matteo Pantoliano (29 anni, caposquadra e residente a Cairo Montenotte), Federica Zizzini (29 anni, Carcare) e Martina Blangero (29 anni, Carcare) hanno preso parte alla trasmissione, che viene registrata nello studio TV2 del Centro di Produzione di Napoli, sfidando la squadra dei campioni: “I Perchè no”.

"Il nome della squadra si chiama 'Le ore piccole' e abbiamo deciso di partecipare a reazione a catena perché amiamo i quiz televisivi - spiegano alla nostra redazione Matteo, Federica e Martina - Volevamo provare questa esperienza per divertirci e per testare la nostra 'intesa vincente'".

Il gioco prevede la partecipazione di due squadre, distinguibili dai colori arancione e blu (che indicano rispettivamente gli sfidanti e i campioni in carica) formate da tre persone ciascuna. I componenti di ogni squadra hanno un legame qualsiasi tra loro (in base a ciò viene deciso il nome della squadra stessa). Dopo una breve presentazione dei concorrenti, inizia la gara, con i vari giochi di cui è composta. La squadra che vince una puntata torna in quella successiva.

Una curiosità: durante una delle prova del gioco che ha visto come protagonisti i ragazzi della Val Bormida, è stata citata Finale Ligure. Nell'occasione, il conduttore del programma Marco Liorni ha commentato: “Finale Ligure, savonese ovvero casa vostra”.

Ad aggiudicarsi la sfida è stato il team dei campioni, “I Perchè no”: niente da fare, dunque, per i ragazzi de 'Le ore piccole' che tornano in Liguria sconfitti ma con un esperienza divertente in più nel loro bagaglio personale.