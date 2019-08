Aereo biposto precipitato sul Carmo: in corso le operazioni di recupero (FOTO e VIDEO)

I resti dell'aereo in un parcheggio a Bardineto

Sono in corso da questa mattina le operazioni di recupero dei resti del Diamond DA-20 Katana, il biposto schiantatosi sul dorso del Monte Carmo nel pomeriggio del 6 agosto.

In quel drammatico incidente aereo hanno perso la vita Lorenzo Castaldi, settantenne di Lenta (in provincia di Vercelli), pensionato ed ex segretario della Camera del Lavoro di Novara, e Andrea Giussani, trentacinquenne di Ossona (Milano).

Il relitto è rimasto fino ad oggi adagiato sulle rocce. Il biposto era partito da Vercelli, dall'Aero Club Arona, ed era diretto nuovamente in Piemonte dopo un previsto scalo a Villanova d'Albenga. Le ricerche erano iniziate non appena la torre di controllo del centro radar di Milano aveva perso il contatto con il velivolo. Le forze si erano concentrate nella serata e durante la nottata del 6 agosto in zona Rio Freddo. Poi, però, i vigili del fuoco sono riusciti a localizzare il segnale del cellulare di uno dei due viaggiatori e nelle ore successive un elicottero della Marina Militare aveva poi individuato l'ultraleggero precipitato sul territorio tra Giustenice e Bardineto, sul Monte Carmo.

Quest'oggi la rimozione dei resti di una tragedia che rimarrà a lungo nel immaginario collettivo.

I video sono stati realizzati e gentilmente concessi dal Consorzio Altopiano Bardinetese.