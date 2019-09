Albenga: prosegue il percorso per il passaggio da Ponente Acque a Sca s.r.l.

Il percorso che porterà l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato a SCA (Servizi Comunali Associati) prosegue.

Ricordiamo che il Comune di Albenga ha deliberato l’acquisto delle quote societarie durante il consiglio comunale dello scorso 9 aprile entrando nella società pubblica insieme ai Comuni di Alassio, Laigueglia e Villanova d’Albenga.

Durante la Giunta di giovedì 29 agosto è stato deliberato il passaggio in comando di tre dipendenti comunali a SCA per 6 mesi.

Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità dimostrata dagli stessi, dall’Amministrazione, dagli uffici e dai sindacati.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Il passaggio temporaneo di questi tre dipendenti comunali a Sca è necessario per la formazione del nuovo personale che andrà a gestire il servizio idrico integrato nella nostra città. L’Amministrazione, anche in questa delicata fase di passaggio tra Ponente Acque (in liquidazione) e SCA, ha dimostrato la massima attenzione intervenendo in alcuni casi direttamente in modo da non lasciare i cittadini senza risposte o con disagi nel servizio. Attraverso la collaborazione di questi tre dipendenti, che si sono messi a disposizione per il periodo necessario a completare il passaggio, andremo a regime affidando a SCA il sevizio".