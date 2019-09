Centrale Tirreno Power, Fabrizio Ferraro (Rif. Comunista): "La ricerca del CNR ha messo nero su bianco quanto già si sapeva"

"La ricerca dell'Istituto di Fisiologia clinica del CNR ha messo nero su bianco, e in maniera scientifica, quanto già si sapeva sui danni alla salute che la centrale Tirreno Power di Vado Ligure ha portato almeno negli ultimi 12 anni di attività, prima che la magistratura chiudesse lo stabilimento per disastro ambientale doloso nel 2014. Purtroppo i dirigenti di Tirreno Power avevano bollato questa ricerca come “inconsistente” poco più di un anno fa, a dimostrazione di quanto sia ancora oggi difficile per loro ammettere le loro colpe". Così il Segretario Provinciale di Rifondazione Comunista, Fabrizio Ferraro, sul tema Tirreno Power tornato d'attualità dopo la ricerca dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ifc), pubblicata sulla rivista Science of the Total Environment, che ha evidenziato un aumento della mortalità pari al 49% registrato, dal 2001 al 2013, nell'area della centrale a carbone di Vado Ligure.