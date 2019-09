Arriva "Masantonio" su Canale 5: nel cast l'attore finalese Andrea Walts

L'attore finalese Andrea Valsania (in arte Andrea Walts) conquista un altro prestigioso traguardo: sarà infatti nel cast della serie tv "Masantonio", in onda su Canale 5 dall'inizio del 2020 per la regia di Fabio Mollo, con Alessandro Preziosi come protagonista e con altri attori di alto livello tra cui Bebo Storti, Davide Iacopini, Virginia Campolucci.

Una avvincente produzione a "tinte noir", fatta di investigazioni e vicende criminali misteriose, prodotta da Cattleya, casa di produzione che ha al suo attivo i grandi successi di "Gomorra" e di "Suburra".

Una straordinaria opportunità televisiva per Walts, reduce da una altrettanto grande partecipazione cinematografica con Gabriele Muccino.

Così Andrea Walts commenta questa nuova avventura: “Per me è stata una piacevolissima sorpresa, avevo avuto un primo contatto con la produzione in primavera ma la chiamata ufficiale l’ho ricevuta a fine luglio. Sono molto contento di questo ingaggio, dopo la prima al cinema arriverà anche la prima in televisione. La cosa simpatica è che entrambi i progetti usciranno a febbraio!

Tengo a ringraziare il mio manager Valerio Morigi e il mio agente Roberto Almagià, due amici oltre che professionisti, che instancabilmente si dedicano alla mia carriera tutelandomi e dandomi l’opportunità di arricchire il mio percorso professionale! Questa serie ha un progetto molto ambizioso, essere distribuita anche fuori dall’Italia, e sono fiero di dare il mio contributo ad un obiettivo così importante. La ciliegina sulla torta è che il tutto verrà girato tra Roma e la mia cara Genova, la città di mia mamma, e sarà come essere a casa”