"Il bando della Regione Liguria 'Specializzarsi per Competere' rientra nel più ampio quadro dei dispositivi attuativi del Pacchetto Giovani messo in campo dall'attuale Governo Toti" ricorda in una nota l'assessore alla Sviluppo Economico del Comune di Savona Maria Zunato.

"Sono previsti voucher di importo fino a 7.800 euro per chi voglia iscriversi a un master e di importo fino a 3.900 euro per chi scelga un corso di alta formazione della durata minima di 200 ore" conclude l'assessore Zunato.