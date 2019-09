Varazze firma il patto di gemellaggio con la città californiana di Alameda (FOTO)

La Città di Varazze ha siglato, Giovedì 5 Settembre il gemellaggio, approvato dal Consiglio comunale, con la Città di Alameda in California, approvato lo scorso novembre dal Consiglio comunale.

Il protocollo di intesa è stato firmato in conferenza Skype tra il Sindaco di Varazze Alessandro Bozzano e il Sindaco di Alameda Marilyn Ezzy Ashcraft.

“Le nostre città - commenta Bozzano - sono legate da un rapporto speciale: ad Alameda vive una comunità di alpicellini, emigrati dall'Italia per vivere negli Stati Uniti. Con la firma di questo gemellaggio ci auguriamo che nascano, e si consolidino nel corso degli anni, scambi di esperienze e conoscenze nei settori del turismo, della cultura, dell'istruzione, delle politiche sociali e giovanili. Questo lungo lavoro, durato anni e condotto magistralmente dalla dott.ssa Ambra Buschiazzo, già Consigliere comunale, unitamente a tutta l’Amministrazione passata e presente, ha concretizzato un obiettivo di spicco per la nostra Città che siamo certi porterà occasioni di sviluppo e di conoscenza culturale, sociale ed economica anche oltre oceano”

"La città di Alameda è una città degli Stati Uniti d'America, nella contea omonima in California - ci spiega l'ex consigliere comunale Ambra Buschiazzo, che ha dato il via al progetto - su una piccola isola nella baia di San Francisco, non distante da Oakland, capoluogo della contea. Rappresenta un'area in piena espansione economica e industriale, in grado di offrire diverse opportunità economiche e commerciali alle imprese varazzine" .

"Il patto di gemellaggio - ci spiega Stefania Damonte, consigliere con delega ai gemellaggi - prevede scambi amichevoli e collaborazione nel commercio, nel turismo, nella scienza e nello sport. Attenzione anche ai temi dell'arte, della storia e della cultura, dell'economia dell'amministrazione governativa, della scienza e della tecnologia".