Svelate la location e la città che ospiteranno la quarta edizione di Miss Inverno

Si svolgerà domenica 8 dicembre la quarta edizione del più famoso beauty contest invernale che anche quest'anno eleggerà la reginetta dell'inverno all'interno del magnifico auditorium della Camera di Commercio di Imperia durante una serata che vedrà protagoniste 25 bellissime concorrenti pronte a sfidarsi in passerella per conquistare la corona di Miss Inverno 2019 e le altre 11 fasce in palio.

Sarà dunque per il secondo anno consecutivo il capoluogo di provincia ad ospitare il concorso che prevede tre sfilate, in abito casual, elegante e l'originale abbigliamento natalizio creato per l'occasione dalle stesse partecipanti, mentre una giuria di altissima qualità avrà il compito di eleggere le vincitrici. Molti anche gli artisti importanti che si esibiranno durante la serata, la cui identità verrà svelata nel corso delle prossime settimane.

Come di consueto, anche per l'edizione 2019 del concorso è previsto uno shooting fotografico di presentazione di tutte le partecipanti che sarà realizzato in una località, per ora ancora segreta, alla fine del mese di novembre e una serie di iniziative collaterali all'evento che coinvolgeranno diverse città delle provincie di Imperia e di Savona.

Miss Inverno è organizzata da LuNa Comunicazione|Eventi del Patron Luca Valentini che ha creato il Contest nel 2015, presentata ogni anno da una coppia di conduttori professionisti e prodotta grazie ad una serie di partner privati che annualmente scelgono di legare il proprio nome all'evento.

Una delle molte novità dell'edizione 2019 sarà la presenza già confermata, di tutte le vincitrici incoronate fino ad oggi: Alessia Ravotti (Miss Inverno 2016), Jessica Richero (Miss Inverno 2017) e Ilaria Salerno (Miss Inverno in carica), madrine della serata.