Albenga, una cena solidale tutta in bianco per sostenere la Croce Bianca

Una serata all’insegna della solidarietà e dello spirito di comunità: questa sera (giovedì 10 luglio) alle 20.30 in piazza Petrarca (di fronte alla sede della Croce Bianca), Albenga ospiterà la “Cena in Bianco per la Bianca”, evento benefico organizzato dall’Associazione Vecchia Albenga APS in collaborazione con il Comune di Albenga.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Albenga, realtà fondamentale per il territorio e da sempre impegnata nell’emergenza-urgenza, nel trasporto sanitario e nell’assistenza ai cittadini.

Il menù, rigorosamente ispirato alla cucina ligure tradizionale, prevede antipasti, un primo, un secondo con contorno, dolce, acqua e vino.

A rendere ancora più speciale la cena, saranno i camerieri d’eccezione: a servire ai tavoli, infatti, saranno il sindaco Riccardo Tomatis, gli assessori e i consiglieri comunali, tutti uniti in un gesto concreto di vicinanza alla Croce Bianca e ai suoi volontari.

La partecipazione richiede un’offerta minima di 40 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi fino ai 12 anni.

È gradita la partecipazione con abiti di colore bianco.