Risate sotto le stelle a Pietra Ligure: "L’anticiclone estivo" della B&B Bertollino e Band inaugura il "Teatro Moretti Off 2025"

Al via questa sera, giovedì 10 luglio alle ore 21:30, con "L’ anticiclone estivo" della B&B Bertollino e Band, il cabaret del "Teatro Moretti Off 2025" che, nei mesi di luglio e agosto, animerà il palco allestito nella centralissima piazza San Nicolò con una frizzante programmazione estiva.

"Con questo primo appuntamento ritornato le serate di grande cabaret sotto le stelle per una programmazione dove divertimento, spensieratezza e tante risate sono gli ingredienti di un cartellone all’insegna della qualità che unisce tradizione e innovazione e che propone un bilanciamento tra differenti modi di fare comicità – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo e alla cultura Daniele Rembado - Nel suo 'L’anticiclone estivo', Bertollino mescola, con proverbiale maestria, narrazione, umorismo, storia, cronaca, comicità, satira e canzoni, per uno spettacolo che affronta temi di attualità e costume in modo leggero e divertente", concludono De Vincenzi e Rembado.

Prossimi appuntamenti: giovedì 24 luglio, Ale&Franz con "La Commedia", giovedì 8 agosto, Chiara Anicito con "Cammela e il gruppo delle mamme" e giovedì 21 agosto Debora Villa con "Viva le donne".

I biglietti sono acquistabili online sul sito www.teatromorettipietra.it e attraverso i canali www.ciaotickets.com o presso l’Ufficio Cultura del Comune di Pietra Ligure (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il giovedì anche al pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00; tel. 019.62931344/48, cultura@comunepietraligure.it )

I posti a sedere saranno a pagamento mentre l’accesso alla piazza sarà libero e gratuito per i posti in piedi.