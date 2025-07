Albenga, il 12 luglio in piazza Fabrizio De André il concerto della Rino Gaetano Band

Sabato 12 luglio, alle ore 22:00, piazza Fabrizio De André si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle per ospitare il concerto della Rino Gaetano Band, il tributo ufficiale al grande cantautore calabrese, promosso dalla Città di Albenga.

La band, nata da un’idea di Anna Gaetano, sorella di Rino, è oggi composta da musicisti affermati e guidata dalla voce di Alessandro Gaetano, nipote dell’artista. Il concerto fa parte del tour 2025 “Ma il cielo è sempre più blu”, che celebra la musica, l’ironia e l’impegno sociale del cantautore prematuramente scomparso nel 1981.

Durante la serata verranno eseguiti i brani più celebri della carriera di Rino Gaetano, da “Gianna” a “Berta filava”, da “Nuntereggae più” a “Mio fratello è figlio unico”, fino alla celeberrima “Ma il cielo è sempre più blu”, vero inno generazionale ancora oggi attualissimo. La Rino Gaetano Band non si limita a un’esecuzione fedele, ma riesce a trasmettere l’energia travolgente, la satira pungente e l’umanità dell’artista attraverso arrangiamenti potenti e coinvolgenti.

L’ingresso al concerto è libero, e l’evento si inserisce nel cartellone degli appuntamenti estivi del Comune di Albenga, pensato per coinvolgere residenti e turisti con proposte culturali di qualità. Sarà un’occasione unica per le nuove generazioni di scoprire un pezzo importante della musica italiana e per chi ha vissuto quegli anni di ritrovare emozioni e ricordi legati alle canzoni di Rino.