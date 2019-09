Savona, Polizia di Stato: continuano i controlli in città

Ieri pomeriggio, a Savona, la Polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione, al quale hanno preso parte i poliziotti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria”, specializzati in controllo del territorio.

Nel corso dell’attività - che ha interessato diverse zone della città tra le quali Piazza del Popolo, Piazza Aldo Moro, Piazza delle Nazioni, giardini di via delle Trincee - un cittadino straniero è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per inosservanza della normativa sull’immigrazione. Sono stati, inoltre, realizzati diversi posti di controllo, identificate una trentina di persone e controllati alcuni veicoli in transito.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni.