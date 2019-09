Incuria per tredici palme ai Piani, "Uniti per Celle": "Il comune ha programmato la manutenzione?"

Incuria per tredici palme ai Piani di Celle e la minoranza consiliare di Uniti per Celle presenterà un'interpellanza nel prossimo consiglio comunale.

"Considerato quanto enunciato dal Sindaco durante la presentazione del programma elettorale, con particolare riferimento al piano del verde pubblico, il gruppo Uniti per Celle chiede se l’Amministrazione Comunale è al corrente della situazione di incuria delle tredici palme site ai Piani lungo la via Aurelia, se ha programmato la loro manutenzione e, in caso di risposta affermativa, con quali tempistiche. Uniti per Celle ritiene doveroso segnalare la situazione sopraesposta non solo per una questione estetica, quale biglietto da visita da un punto di vista turistico-ricettivo ma anche, e soprattutto, per una questione di sicurezza" spiegano.