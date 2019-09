Alassio, prima mondiale di Sally di Vasco Rossi dei maestri Collina e Vezzoso

E’ quasi tutto pronto per assistere alla prima mondiale di “Sally” di Vasco Rossi, nella versione dei maestri Alessandro Collina e Marco Vezzoso, che proporranno in occasione del loro concerto benefico “ Guarda che Luna....again” del 10 ottobre all’ex Chiesa Anglicana di Alassio, in favore della Croce Bianca “Gino Montesi”. Lo stesso Vasco Rossi ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dai due grandi artisti.

Il concerto è destinato ad un vasto pubblico perché i brani che verranno proposti abbracciano armonicamente il meglio della musica italiana ed internazionale degli ultimi decenni. Prima dello spettacolo (che inizierà alle 21) è previsto anche un “ghiotto” pre concerto.

Grazie all'eccezionale verve e disponibilità di Leila Mawjee (già ideatrice ed organizzatrice di The Alassio Drink 2019) ed alla pronta risposta di Carlomaria Balzola e Stefania Piccardo, si sono unite le professionalità di The Alassio Drink, AssoRistobar e Acqua di Alassio che, insieme a Peirano Bevande, proporranno ed offriranno il cocktail vincitore del contest 2019 "The Alassio Drink 2019". Alla regia ci sarà il bartender Beppe Manzo coadiuvato per l'occasione da Riccardo Picotto ed il suo staff.

Il tutto sarà accompagnato dal più classico, romantico e storico dolce di Alassio, il Bacio, di cui quest’ anno ricorre il centenario dalla sua creazione. Alcune delle eccellenze della cittadina si sono quindi unite per offrire il meglio al pubblico presente. Si ricorda che i tagliandi ancora disponibili per l’ingresso, in cambio di un offerta per la Croce Bianca.

Possono essere prenotati e ritirati sia presso la Sede della Croce Bianca Alassio, via Croce Bianca 5 (0182645923) sia presso gli esercenti aderenti ad AssoRistoBar sino ed esaurimento: l’ex Chiesa Anglicana infatti ha una capienza di 200 posti a sedere e per motivi di sicurezza non potranno essere superati. Un ringraziamento va a tutti i collaboratori e partner dell’iniziativa, ovvero Assoristorbar, Acqua di Alassio, Peirano Bevande, The 2019 Alassio Drink, Associazione Le Rapalline in Jazz, tipografia Artegrafiche Pozzi di Alassio. Un ringraziamento va anche al Comune e all’assessorato al volontariato per il sostegno all’iniziativa.