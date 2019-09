Festa Nazionale del Tartufo di Millesimo, il sindaco Picalli e l'assessore Smits: "Siamo molti soddisfatti"

L'ennesimo successo. Anche l'edizione 2019 della XXVII Festa Nazionale del Tartufo ha confermato il suo appeal, richiamando parecchi visitatori. L'evento si è tenuto la scorsa settimana dal 26 al 29 settembre a Millesimo.

“Siamo molti soddisfatti. Il lavoro portato avanti in poco tempo ha dato buoni frutti - commentano in una nota il sindaco Aldo Picalli e l'assessore al Turismo Natasja Smits - L’impianto generale della festa ha funzionato ed il pubblico ha recepito le principali variazioni all'assetto dell’evento. Abbiamo ancora molto da fare per migliorare ma da oggi siamo consapevoli di avere una buona base di partenza per l’edizione 2020".