Servizio Civile Anpas: alla Croce Bianca di Alassio sono disponibili 5 posti

Anche la Croce Bianca Gino Montesi di Alassio aderisce al progetto del Servizio Civile Anpas, e sono a disposizione cinque posti per altrettanti ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni appartenenti anche a paesi europei ed extra europei.

Per ogni informazione ci si può recare in orario d'ufficio presso la sede della pubblica assistenza alassina, oppure chiamare al numero 0182645923. Inoltre si può consultare il sito internet dell'Anpas dove è spiegato il funzionamento per chiedere l'accreditamento al progetto. Seguirà poi un colloquio/selezione per poter partecipare al progetto e per un anno essere d'aiuto a chi ne ha bisogno, dopo un'accurata preparazione attraverso corsi generali e specifici a cura di Anpas. Il termine per la presentazione delle domande è l'11 ottobre.