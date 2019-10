Sgombero neve e spargimento sale a Cairo: pubblicato bando triennale sulla Stazione Unica Appaltante della Provincia

E' stato pubblicato dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona il bando per l'affidamento del servizio di trattamento preventivo antighiaccio e sgombero neve per le stagioni invernali 2019/2020/2021 sul territorio comunale di Cairo Montenotte.

Come riportato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, si tratta di un appalto pari a 771 mila euro. In considerazione della vastità della rete viabile e delle diverse condizioni geografiche, ambientali e atmosferiche. la giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Lambertini ha ritenuto conveniente provvedere ad una suddivisione in lotti. Questo per consentire l’effettuazione del servizio con le dovute tempistiche e modalità:

lotto 1 Centro storico capoluogo, Cairo centro, via XXV aprile, corso Marconi, via Sanguinetti, viale Vittorio Veneto, via Tecchio e località Vesima; lotto 2 Rocchetta e Strada Laiazzo (Rocchetta); lotto 3 Carnovale, Bellini, Chinelli, Ponterotto, Ferrere, Chiappella, Pastoni, Sant'Anna, Monti, Ville e Carretto; lotto 4 Ferrania, Bragno, San Giuseppe, Montenotte Inferiore (Batulli) e Montenotte Superiore; lotto 5 Fonga, Casazza, Bertagalla, Carlona, Santa Caterina, Buglio, Madonna del Bosco, Ciapasqua, val Curnmi e Madonna delle Grazie.

Dall’appalto sono stati esclusi alcuni itinerari per ragioni di opportunità tecnica ed economica in quanto gli stessi insistono su viabilità provinciali interne ai centri abitati e per i quali il Comune di Cairo è tenuto alla manutenzione o su strade comunali comprese fra strade provinciali. Tra questi figurano:

itinerario "A" – Cairo Montenotte dal ponte degli Aneti fino a casa Zunino, dopo il bivio per la località Carnovale (S.P. N. 9).

itinerario "B" - frazione Bragno (S.P. N. 36) dal bivio in località Farina, a Cairo fino all’inizio di loc. Valmeschia in frazione Bragno.

Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o più lotti, ma il medesimo concorrente non potrà essere aggiudicatario di più di tre lotti. In caso di aggiudicazione dello stesso concorrente di tre lotti, le offerte per i lotti successivi (in ordine progressivo di numerazione) non saranno prese in esame.

L’appaltatore, nel periodo di svolgimento delle attività:

1) dovrà garantire un servizio di reperibilità/pronto intervento attivo 24h/24h festivi e prefestivi non lavorativi;

2) dovrà provvedere alla rimozione di ostacoli presenti sulla carreggiata stradale rappresentati da alberi o piante precipitate sul piano viabile e provenienti anche da proprietà private. Qualora si presentino alberi o piante palesemente pericolosi per la viabilità, le stesse dovranno essere tagliate e trattate previo taglio dei rami all’imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi. I relativi oneri s’intendono inclusi nel prezzo a corpo dell’appalto. I suddetti interventi dovranno essere comunicati al DEC o saranno richiesti da quest’ultimo tramite apposita pec;

3) provvedere all'individuazione/realizzazione delle strutture di ricovero dei mezzi di servizio nonché dei piazzali per lo stoccaggio del materiale antighiaccio, secondo le normative vigenti;

4) disporre di un adeguato numero di mezzi di riserva in perfetta e costante efficienza in modo da poter fronteggiare eventuali guasti imprevisti e garantire i servizi previsti secondo le modalità e tempistiche indicate nel presente capitolato;

5) qualora durante il servizio venga sparso materiale antighiaccio formato da salgemma mischiato ad inerte (ghiaino), occorrerà - alla fine della stagione e su insindacabile richiesta del DEC - prevedere un servizio di spazzamento, delle strade dai residui di materiali ghiaiosi depositati sulla carreggiata nel periodo di effettuazione dei servizi invernali stessi, mediante l'utilizzo di idonei mezzi meccanici, ai sensi delle vigenti norme; tale operazione sarà svolta entro la fine del mese di Aprile e la sua regolarità sarà verificata del personale del DEC ai fini della successiva liquidazione dei compensi spettanti. Per l’effettuazione della suddetta attività non è previsto alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto per l’esecuzione delle prestazioni principali.

Oltre ad evitare l'attivazione annuale di procedure di gara, l'affidamento triennale vuole garantire la presenza del soggetto aggiudicatario per un periodo più esteso. Questo comporterà la possibilità di ottimizzare le prestazioni rese con il progredire dell'esperienza attraverso la conoscenza del territorio e delle dinamiche locali. I mezzi spazzaneve dovranno essere dotati del dispositivo gps.

La scadenza del bando è stata fissata per il 28 ottobre 2019.