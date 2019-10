Savona, sabato 5 ottobre la 15^ Benedizione degli Animali

Enpa Savona, associazione privata di volontariato, onlus non governativa, che non ha mai avuto contributi statali, soccorre e cura ogni anno in provincia oltre 500 gatti liberi feriti, malati e traumatizzati o abbandonati o ancora di proprietà di anziani deceduti senza parenti e più di 2.500 animali selvatici in difficoltà; gestisce inoltre con propri volontari i rifugi per cani di Cadibona (dove i lavori di ricostruzione sono al 50% di avanzamento) e Leca d’Albenga, il gattile di Albissola e due reparti di cura per gatti e fauna selvatica nella sede di via Cavour 48 r a Savona.