Aurelia Bis, sopralluogo di Anas e comune di Savona sui cantieri di via Turati, corso Ricci e via Schiantapetto

Il blocco dei lavori dell'Aurelia Bis ha visto interrompersi anche gli interventi di pulizia e messa in sicurezza nei pressi dei cantieri per questo sono giunte in comune a Savona diverse segnalazioni dei cittadini che lamentano alcune problematiche.

Questa mattina i tecnici comunali insieme all'assessore Pietro Santi e al funzionario di Anas hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere di Corso Ricci, concentrandosi principalmente sul ripristino dell'attraverso pedonale.

"E' indispensabile fare una radicale pulizia della vegetazione e abbiamo chiesto che vengano tolte le transenne. Importante la realizzazione di una continuità di percorso pedonale com'era presente prima, è impensabile che a salire i pedoni verso Lavagnola stiano sulla destra, è una zona pericolosa" dice l'assessore ai lavori pubblici.

Sul cantiere di La Rusca- Via Schiantapetto è stato richiesto il ripristino del marciapiede, sfalciata la vegetazione e tolte le transenne nell'area di cantiere.

In via Turati invece è stata posta l'attenzione sull'area di transito dei pedoni residenti della zona, principalmente sulla scalinata di passaggio per giungere sull'Aurelia o su via Turati bassa dove sono presenti rovi ed erba oltre a una scarsa illuminazione notturna (i punti luce sono coperti dalla vegetazione).

Su Lungomare Matteotti il comune ha sollecitato la presenza di una falda acquifera presente sul marciapiede, la quale crea problemi ai pedoni che attraversano la zona.

"Anas ha dimostrato grande attenzione e sensibilità sulle nostre segnalazioni e li ringrazio" conclude Santi.