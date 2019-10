Cairo, prova preselettiva per l'assunzione di cinque istruttori amministrativi: sono 581 i candidati ammessi

Tutto pronto per la prova preselettiva del concorso per l'assunzione di 5 istruttori amministrativi per il Comune di Cairo Montenotte, che si terrà domani, venerdì 11 ottobre, presso il Teatro Comunale "Osvaldo Chebello".

"Il programma prevede la suddivisione in due turni dei 581 candidati ammessi: i candidati che hanno il cognome compreso dalla lettera A alla lettera K dovranno presentarsi, per espletare le procedure di identificazione, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, alle ore 08:00 per iniziare la prova alle ore 8:30, mentre i candidati che hanno il cognome compreso dalla lettera L alla lettera Z dovranno presentarsi alle ore 11 per iniziare la prova alle ore 11:30" spiegano dal Comune di Cairo Montenotte.

La prova preselettiva consisterà in quesiti a risposta multipla sulle materie delle prove d’esame, esclusa la lingua straniera. Dopo questa prima sessione proseguiranno nel concorso i primi 100 classificati. Compreso i candidati eventualmente classificati ex aequo nella centesima posizione.