Projeto Corumbà: una cena a Loano per aiutare il Brasile

Una cena benefica per aiutare il Brasile. L'evento è in programma a Loano, sabato 19 ottobre a partire dalle 20:00, nel salone delle feste della Parrocchia San Pio X in via Bergamo.

L'evento è a cura di Projeto Corumbà Onlus, associazione non lucrativa che nel corso della serata spiegherà in che cosa consiste il proprio impegno in alcune tra le zone più povere del Sud del Mondo.

Saranno presenti due volontari estremamente attivi: Padre Pasquale Fiorini e Luciene Costa, responsabili del progetti attualmente in atto a Corumbà, che racconteranno il loro lavoro al servizio dei più piccoli e bisognosi, offriranno un quadro della vita in quei luoghi e illustreranno le iniziative per aiutare le famiglie in difficoltà.

Chiunque fosse interessato a partecipare potrà contattare il numero 329 6737223 per informazioni e prenotazioni oppure visitare la Facebook: PROJETO CORUMBA’ ONLUSo in alternativa contattare la e-mail: teresigha@alice.it