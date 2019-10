Il commento di Achille Pennellatore: "Allerta meteo gialla sul Ponente Genovese? Troppo poco!"

Come già annunciato su Savonanews, la situazione meteorologica potrebbe forse rivelarsi più grave del previsto. E il primo a manifestare qualche perplessità in merito è il nome-simbolo delle previsioni del tempo in Liguria, Achille Pennellatore, che sottolinea: “Sono già caduti nella zona di Genova Voltri oltre 150 mm di pioggia. È opportuno tenere lo stato di allerta ancora sul giallo?”

Chiediamo al meteorologo più amato e conosciuto in Liguria una disamina della situazione. Commenta Pennellatore: “Sul resto della Liguria il giallo va benissimo, anzi: ormai l’autunno è ufficialmente arrivato, facciamocene una ragione, ed un po’ di pioggia ci voleva. Ma la situazione mi sembra grave su un Ponente Genovese, soprattutto tra Sampierdarena e Arenzano, già flagellato dalle piogge di martedì. Per cui il terreno è saturo di acqua e temo soprattutto gli smottamenti”.

E per quanto riguarda le altre province liguri?

“La situazione è tranquilla, l’unico consiglio che mi sento di dare è di portarvi un ombrello se dovete uscire, ma il giallo non è grave ed entro stasera dovrebbe tramutarsi in verde”.

Previsioni per i prossimi giorni?

“Per oggi pioverà ancora, ma assisteremo a un’attenuazione dei fenomeni già in serata. Domani avremo una tregua, con pochi piovaschi sparsi nel corso della giornata di lunedì, mentre martedì farà bello. Si stima un aggravamento delle condizioni da mercoledì, con un forte vento di grecale e il ritorno delle piogge”.