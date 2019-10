Savona cancella per maltempo il mercato settimanale del lunedì

Nell'ordinanza emessa oggi dal Comune di Savona si trova l'elenco dettagliato degli spazi cittadini soggetti a chiusura fino al termine dell'allerta meteo:

• la sospensione di ogni manifestazione straordinaria a carattere commerciale, sportiva o del tempo libero, svolgentesi in area pubblica, previste nel territorio comunale di Savona;

• la chiusura della struttura della ASL di via Collodi e dil Centro per l'impiego di Via

Molinero;

• la chiusura di tutte le scuole ed istituti scolastici, sia pubblici che privari, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nonché i campi solari comunali e privati, se attivi, ubicati

sul territorio comunale di Savona, ivi compresi il Campus di Legino e ITS, Via Molinero, Ente di Formazione Futura ed Ente di Formazione Edilizia, Via Baracca Isforcoop, Centro per l’impiego di Savona;

• la chiusura del Cimitero di Zinola, del Santuario e di San Bartolomeo del Bosco, fatta eccezione per l'eventuale accoglimento delle salme;

• l'interdizione dei complessi sportivi pubblici e privati, quali: piscine, palestre e campi sportivi localizzati nel territorio comunale;

• l'attivazione delle squadre di protezione civile convenzionate con il Comune;

• l'attivazione del C.O.C. presso la sala Operativa del Comando della Polizia Locale;

• il divieto di utilizzo dei sottopassi pedonali;

• il divieto di sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi;

• il divieto di scendere nell’alveo dei torrenti o rii e la sospensione di qualsiasi attività negli stessi ancorché autorizzata;

• la parziale chiusura del posteggio di Piazza del Popolo e la chiusura totale di quello ubicato in Via Piave;

• l’interdizione della sosta da parte di veicoli o di persone sulla piazzetta di Via Pizzuta sovrastante l’omonimo rio;

• la sospensione delle attività mercatali, inerenti il mercato ambulante settimanale del Lunedì, che si svolge nel centro cittadino;

• il divieto di utilizzo dei giardini di Piazza del Popolo posto gli eventuali pericoli che

potrebbero derivare dalle alberature presenti in loco.