Incendio abitazione nella mattinata odierna a Boissano. L'allarme è stato lanciato in via Cappella Nuova e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari. Secondo quanto riferito, le fiamme sarebbero divampate da un box della casa.

Ancora in via di accertamento le cause del rogo. Per fortuna, non si sono registrati feriti.