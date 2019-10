Difesa, Pucciarelli (Lega): "Su Piaggio Aerospace e Fincantieri il Pd si prende meriti che non gli appartengono"

Afferma Stefania Pucciarelli, senatrice ligure della Lega, componente della Commissione Difesa di Palazzo Madama: “Spiace prendere atto che anche in materia di Difesa e di sostegno alle aziende del territorio il Pd si voglia assumere meriti che non gli appartengono.

I provvedimenti relativi allo sblocco di risorse per Piaggio Aerospace e Fincantieri da parte della commissione Difesa del Senato, infatti, sono atti del precedente Governo, nelle quali la Lega ha creduto e lavorato con il massimo impegno fin dal primo giorno, nell’interesse unico del territorio e della sua economia.

È vergognoso che il Pd e la nuova maggioranza frutto di accordi di palazzo e scambi di poltrone, oggi, si auto-attribuiscano meriti e si compiaccia di risultati che non sono loro. Questo non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza: ieri in commissione ho evidenziato la necessità che l’esecutivo stanzi risorse per rafforzare il dispositivo anti sommergibile per l’aumento costante nel Mediterraneo di sommergibili stranieri, attraverso l’acquisizione di unità navali che rispondano alle esigenze antisom.

Se il Pd intende realmente dare ossigeno alle aziende liguri e garantire occupazione ai lavoratori, non lo faccia solo a parole, ma con risposte concrete, iniziando a stanziare fondi a partire da questo settore”.