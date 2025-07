Treni, Patto per il Nord sul protocollo tra Liguria, Lombardia e Piemonte: "Il Ponente non avrà benefici, i pendolari vivono solo disagi"

La Segreteria Provinciale del Patto per il Nord interviene in merito alle dichiarazioni rilasciate lo scorso 11 luglio dall’assessore ai Trasporti Marco Scajola sul protocollo d’intesa per la programmazione coordinata dei servizi ferroviari e per l’armonizzazione della capacità quadro tra Liguria, Lombardia e Piemonte. Scajola aveva definito l’accordo “una giornata storica per la nostra Regione e , più in generale, per tutto il Nord-Ovest”, sottolineando come il protocollo rappresenti un passo importante verso una gestione condivisa e integrata del trasporto ferroviario tra le tre regioni.



"Indubbiamente è una cosa importante, però l’assessore ci scuserà se noi del Ponente Ligure non condividiamo tutto questo entusiasmo - commenta la segreteria provinciale del Patto per il Nord - Il motivo dovrebbe essere chiaro in quanto nell'abbandonato e disastrato Ponente Ligure (che non avrà alcun beneficio da questo nuovo servizio che è solo ed esclusivamente per Genova non per la Liguria) l'utenza non vive giornate storiche, ma di comune disagio. Serata complicata per chi viaggia in treno lungo la linea ferroviaria savonese: il regionale 12276 partito da Savona e diretto a Ventimiglia è fermo alla stazione di Loano dalle 18.34 a causa di un guasto tecnico alla linea. Questo datato 10 luglio è l'ultimo dei tanti problemi che quotidianamente si è costretti a vivere nella tratta Savona-Ventimiglia".

"I contribuenti del Ponente savonese sono stanchi di subire situazioni allucinanti con la linea ferroviaria e la viabilità per cui il vice ministro Edoardo Rixi ha poco da arrabbiarsi: invece di strigliare il Presidente della Provincia di Savona (che ha detto la verità) riprenda la giunta ligure e soprattutto i suoi assessori e consiglieri che per questo territorio non fanno assolutamente nulla", concludono dalla segreteria provinciale di Patto per il Nord.