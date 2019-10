Approvata all'unanimità la mozione del M5S sull'anagrafe digitale delle persone disabili

"Approvata all'unanimità la nostra mozione: Regione Liguria organizzerà un nuovo censimento digitale: rispondere alle esigenze dei cittadini, in particolar modo alle fasce deboli e più bisognose, rientra tra i doveri di chi fa buona politica", dichiara il consigliere regionale Fabio Tosi, primo firmatario della mozione presentata nell'odierna seduta consiliare.

"Abbiamo chiesto alla Giunta regionale e all'assessore competente di istituire in ambito regionale un gruppo di lavoro costituito dalle parti interessate, tra cui ALISA, ANCI e Consulta per l’handicap, al fine di organizzare ed eseguire dunque il censimento richiesto, in modo da ottenere dati aggiornati e completi, indispensabili per una corretta programmazione e impostazione delle politiche sociali relative ai bisogni delle persone disabili".

"Organizzare un nuovo censimento, in formato digitale, con cui poter conoscere il numero aggiornato e attendibile delle persone disabili residenti in Liguria, focalizzandoci anche sui loro bisogni sociali, sanitari e socio-sanitari, è vitale per poter predisporre una corretta programmazione degli interventi sociali", spiega Tosi.

"Plaudiamo all'esito odierno: ora ci si metta al lavoro per perfezionare uno strumento che potrà, non appena completato, rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini basandosi su dati reali e non teorici", concludono i portavoce pentastellati a fine votazione.