Savona, verranno installati 6 pannelli luminosi informativi del livello di allerta

"Premesso che attualmente nel territorio comunale è presente un solo pannello segnaletico luminoso presso la rotonda all'incrocio di corso Ricci con via Nazionale Piemonte controllato da remoto dal comondo di Polizia Municipale si rende necessario incrementare il numero di pannelli informativi luminosi al fine di far sì che maggior numero di cittadini possa essere informato del livello di allerta meteo in vigore" spiega l'assessore Scaramuzza.

Il personale del Servizio Tecnologico Comunale in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale ha individuato sei luoghi lungo le principali arterie di ingresso in città per posizionare e per rendere così ben visibile i pannelli: corso Svizzera, via Nizza, lungomare Matteotti, via Crispi, Corso Ricci e via San Bernardo del Bosco.