Albenga, l'amministrazione comunale alla commemorazione dei defunti nel cimitero di Leca

In occasione del 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, l'amministrazione comunale di Albenga ha partecipato alla Santa Messa che si è tenuta questa mattina presso il cimitero di Leca.

Con l'occasione il consigliere delegato Mirco Secco ha voluto ringraziare i cantonieri, i giardinieri comunali e la SAT per quanto fatto in questi giorni per la sistemazione delle aree cimiteriali cittadine.

Afferma Mirco Secco: "Naturalmente l'Amministrazione si impegnerà per mantenere il decoro dei cimiteri tutto l'anno, ma vorrei ringraziare tutti coloro che in questi giorni si sono dati da fare. Vorrei ringraziare in particolare Giuseppe Marchese del Comune di Albenga che ha coordinato il lavoro di cantonieri e giardinieri, ma anche tutte le famiglie e i privati che in questi giorni hanno curato con particolare dedizione le tombe dei propri cari, sperando, come sottolineato, che questo comportamento positivo possa perpetrarsi tutto l'anno".