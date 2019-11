Albenga, scontro in via Leonardo da Vinci. Uomo in codice rosso al Santa Corona

Ha coinvolto una macchina ed una bicicletta l'incidente avvenuto in mattinata, poco prima delle 11 ad Albenga, in via Leonardo da Vinci, all'altezza del cavalcavia dell'Aurelia.

Ad avere la peggio nell'impatto, la cui dinamica è ancora da chiarire, è stato l'uomo che viaggiava a bordo della propria bicicletta. In un primo momento è risultato cosciente e vigile, ma è stato comunque necessario il trasporto in codice rosso presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa di un trauma cranico.

Sul posto è subito giunta la macchina dei soccorsi con gli uomini della Croce Bianca di Albenga, per prestare le prime cure al ferito con ambulanza ed automedica, ed i militari dell'arma dei Carabinieri, che insieme agli uomini della Polizia Locale hanno provveduto a regolare il traffico ed ed effettuare i rilevi del caso al fine di accertare la dinamica.