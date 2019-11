Allerta arancione: a Savona bambini e ragazzi per un giorno a scuola dalle 9

L'allerta meteo se ne va e i cancelli delle scuole si aprono. Bimbi e ragazzi in classe lo stesso, quindi, nel territorio comunale di Savona, ma a partire dalle 9 di domani, 8 novembre.

Spiegano dall'amministrazione comunale: "Prepareremo l'ordinanza dettagliata dalle 18 di stasera. Ma poiché lo stato di allerta meteo cesserà domattina alle 7:59 e l'orario di apertura delle scuole è alle 7:55 abbiamo deciso, per la giornata di domani, di fare entrare in classe i ragazzi alle 9".

"Ovviamente fatto salvo che stasera i due bollettini meteo in programma per le 18 e per le 21 non determinino un aggravamento delle condizioni meteorologiche".

La stessa decisione è stata presa dai sindaci di Vado e Bergeggi Monica Giuliano e Roberto Arboscello.

