Finale Ligure e Noli unite nella discussione sul 5G

"Il Comitato “Finale senza elettrosmog” si congratula con il “Comitato nolese per la Difesa di Salute e Ambiente” per il lavoro svolto e la raccolta di 481 firme con la richiesta di fermare le installazioni di antenne 5G, e apprezza moltissimo la presa di posizione del Sindaco di Noli Lucio Fossati che dichiara di non voler autorizzare questa nuova tecnologia sul territorio comunale sino a quando non ci siano le indispensabili certezze scientifiche su ambiente e salute".

A ribadire la soddisfazione nel percorso di dialogo apertosi intorno alle nuove tecnologie è Clara Lidia Settimo, portavoce del comitato finalese: "Anche Finale Ligure ha mostrato un atteggiamento positivo di apertura prendendo in seria considerazione il problema dei possibili danni alla salute delle nuove radiazioni 5G che si aggiungerebbero a quelle di 3G- UMTS(Universal MobileTelecomunication System) , 4G-LTE(Long Term Evolution) 2G e Wi-Fi, già ampiamente operanti".

Continua poi, esponendo i vari passi che hanno portato alla soluzione del convegno: "La consegna della raccolta di oltre 800 firme e la convocazione dell'apposita Commissione comunale presieduta dalla Dottoressa Tiziana Cileto, ha consentito, dopo una analisi meditata del problema, alla Giunta finalese di tornare sui propri passi sospendendo il contratto con la società Inwit per l'utilizzo di proprietà comunali finalizzate all' installazione di future antenne 5G".

"E' importante l' apertura nei confronti di una questione così delicata e molto sentita dalla popolazione visto che la posta in gioco è la salute di adulti e bambini. Ringraziamo il Sindaco di Finale Ugo Frascherelli per la volontà espressa di approfondire il tema in un apposito Convegno che verrà organizzato con la partecipazione di importanti esperti e che dovrebbe tenersi all'inizio del nuovo anno" affermano con soddisfazione dal comitato finalese.