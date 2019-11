Niente agenti di polizia locale all'ingresso delle scuole, Vola Varazze: "Non è questa la risposta che i genitori aspettavano"

Paola Busso, Consigliere Comunale “Vola Varazze”, interviene sul tema delle scuole e della sicurezza: "Il Sindaco attraverso le parole del Capo dei Vigili Urbani ha risposto all’interrogazione che, come gruppo Consigliare “Vola Varazze”, avevo posto all’Amministrazione in merito alla mancata presenza dei Vigili per sorvegliare l’ingresso e l’uscita di fronte alla Scuola dell’Infanzia di Varazze.

Viene riferito che il servizio all’ingresso non può essere effettuato in ragione dell’ampio intervallo di tempo e che al pomeriggio verrà fornito in modo sporadico in base alle disponibilità del personale. È evidente che questa non è la risposta che auspicavamo e che sicuramente aspettavano i genitori. La sorveglianza davanti alla Scuola Primaria viene quotidianamente garantita e siccome gli orari non coincidono, lo stesso personale potrebbe sorvegliare quantomeno l’uscita di via Quartini. Inoltre viene il capo dei Vigili sottolinea che via Baglietto, stante la bassa incidenza di infortuni stradali, non viene considerata pericolosa. Le situazioni di pericolosità che fortunatamente non si sono concretizzate in veri e propri incidenti sono state valutate e vissute da chi frequenta quella zona della città e dai genitori dell’utenza che proprio in base a ciò hanno effettuato la loro richiesta.

È superfluo che nella risposta che ci è stata data si sottolinei che la responsabilità dei minori ricade su chi esercita la potestà genitoriale; questo è chiaro ed evidente ma non serve a evitare possibili situazioni di rischio.

Il nostro gruppo aveva inoltre proposto di intensificare la segnaletica luminosa in prossimità dell’attraversamento e di posizionare bande orizzontali a vibrazione per rimarcare la necessità di rallentare, chiediamo nuovamente al Sindaco di prendere in considerazione tali possibilità proprio in relazione al fatto che la strada è comunale e non provinciale.

Le richieste che parlano di sicurezza per i nostri bambini non vanno mai sottovalutate, sarà nostro compito tenere ancora alta l’attenzione e lavorare per trovare una soluzione adeguata".