Savona ricorda con i rintocchi del Monumento ai caduti le vittime dell’attentato di Nassiriya (FOTO)

Sono passati 16 anni da quel tragico 12 novembre del 2003 nel quale sono morti a Nassiriya a causa di un attentato alla base Maestrale 28 persone, tra civili e militari, 19 italiani.

Savona come Finale (ricordato come ogni anno il maresciallo finalese dei carabinieri Daniele Ghione) e Loano non dimentica e questa sera in piazza Mameli si è stretta nel ricordo.

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, il Prefetto Antonio Cananà, il Questore Giannina Roatta, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, i rappresentanti militari e delle associazioni combattentistiche, alla presenza dei cittadini, tutti uniti, si sono fermati per commemorare le vittime sotto i rintocchi del Monumento ai Caduti.