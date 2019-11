Allerta meteo, Berrino: "Non siamo preoccupati per i trasporti, fiducioso sugli ultimi accorgimenti" (video)

"Siamo preoccupati, non sul fronte ferroviario, ma come Protezione Civile. Penso che l'esperienza del passato abbia insegnato sul fatto che regga il sistema dei trasporti, con gli ultimi accorgimenti fatti per l'inverno 2019-2020 e ne sono molto fiducioso". Lo ha dichiarato ai cronisti l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino, questo pomeriggio in previsione dell'allerta meteo di domani, che soprattutto a Genova, riguarda anche il rischio neve.



"Naturalmente - ha aggiunto l'assessore - la guardia domani sarà ancora più elevata per evitare che disagi ai passeggeri si possano presentare in forma massiccia".