I consiglieri Spiga e Bonasera attaccano il sindaco Fiorini: "Spotorno merita di meglio"

"Ecco un esempio dell’incapacità di chi amministra Spotorno: fiumi puliti ad ottobre e sterpaglie e canne lasciate sul posto e poi arriva l’allerta meteo. Unico comune della fascia rossa che ha tenuto aperti una parte di edifici scolastici. Sindaco cosa vuol dimostrare?". Cosi i consiglieri del gruppo "Spotorno Che Vorrei" Salvatore Massimo Spiga e Francesco Bonasera attaccano il primo cittadino Mattia Fiorini. "Spotorno non merita l’incuria, la scarsa di pulizia e la mancanza totale di consapevolezza di amministrare un paese turistico - proseguono - non merita sentirsi rispondere "tutto programmato" ogni qualvolta si chieda conto di interventi non fatti o fatti in ritardo".

"Merita un’adeguata filosofia turistica che aiuti l’economia locale, che attui la lotta alle vendite abusive (non solo dopo le nostre interpellanze) che preveda la presenza in paese degli agenti di Polizia Municipale; che attui (visto il contributo di 42.000 da parte dello Stato) un servizio efficiente di “spiagge sicure”; che avvii anche con finalità turistiche una programmazione dello sport a Spotorno (non solo dopo le nostre interpellanze); che pulisca i rii quando è il momento; che pulisca le strade; che si impegni a rendere il paese ordinato e pulito".