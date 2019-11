Con il software “EGMS” ideato da Rossella Bussetti e creato dal suo staff tecnico, puoi organizzare un evento e gestirlo in modo interattivo

Creare un evento non è così semplice. Infatti, richiede un'attenta organizzazione composta da diversi elementi che si incastrano alla perfezione tra loro. Oggi grazie alla tecnologia è possibile risparmiare tempo nella realizzazione di un evento ma anche di gestire informazioni, agenda, pianificazione e tutto quello che concerne i processi organizzativi e gestionali di un evento. Con il software “EGMS”, ideato da un team di professionisti guidati da Rossella Bussetti, figura di spicco nel mondo dell’organizzazione di grandi eventi a livello nazionale ed internazionale, puoi fare tutto in modo semplice e veloce.

“L'aspetto fondamentale per una corretta gestione di un evento - ha spiegato Rossella Bussetti - è rappresentato dal coordinamento di tutte le diverse componenti di un evento, le persone coinvolte e i mezzi a disposizione. Con “EGMS” si possono impostare tutti i dati generali dell’evento e personalizzare anche grafica e contenuti. L'applicativo fornisce tutti gli strumenti e i moduli necessari alla gestione dell'evento garantendo una totale personalizzazione dei processi. Il sistema è di semplice utilizzo e si può gestire con diversi dispositivi come il PC, il tablet e persino uno smartphone, purché tutti gli apparati siano connessi ad internet, anche da più utenti, attraverso la fornitura di credenziali d’accesso univoche. L' EGMS oltre a minimizzare l’errore umano e tagliare i costi fino al 40%”, effettua una chiara suddivisione dei compiti, coordinando lo svolgimento del sistema organizzativo complessivo e lavorando in un'ottica progettuale e finalizzata. Inoltre, consente di pianificare sotto ogni aspetto, attenzioni, servizi, soluzioni tecniche e tecnologiche, organizzazione e gestione, consentendo a qualsiasi operatore lo organizzi, la possibilità di partecipazione attiva, realizzando un’esperienza piacevole, appagante e soddisfacente in condizioni di comfort e sicurezza”.