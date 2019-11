Sardine in piazza, a Savona il flash mob sarà colorato e a misura di bambino

Arriverà anche a Savona l'ondata di sardine che sta popolando le piazze di tutta Italia per opporsi alla propaganda leghista portata avanti dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini?

E' una domanda che in questi giorni più di una persona si sta ponendo, in tutta la provincia, visti i circa trecento interessati che la pagina Facebook "Il salto delle sardine savonesi" ha raggiunto negli appena tre giorni dalla sua fondazione.

La risposta sembra proprio essere un "si, ci saremo", e si tratterà di un contagio in una forma tutta particolare: colorato, eterogeneo e "a misura di bambino".

L'invito del comitato organizzatore del futuro flash mob, la cui data per ora resta un'incognita, è quello di disegnare o far disegnare ai più piccoli una sardina personalizzata per scegliere poi la più significativa e farla diventare l'immagine simbolo della manifestazione savonese.

Un pesce di cartone e colorato è quindi la proposta savonese con l'augurio da parte degli organizzatori che possa andare di traverso ai "gattini" di Salvini.