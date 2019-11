La Val Bormida si prepara all'allerta rossa per temporali: si temono frane e allagamenti

Quella di domani, sabato 23 novembre, sarà una giornata da 'allerta rossa' anche per il territorio della Val Bormida. Il bollettino diramato da Arpal infatti, prevede l'arrivo di piogge forti con cumulate areali elevate.

Le precipitazioni potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di fenomeni forti anche persistenti. Le criticità più pressanti saranno rappresentate dal pericolo di allagamenti e frane.

Spiegano su Facebook dal comune di Altare: "Il terreno già zuppo d'acqua dei giorni scorsi avrà una limitata capacità assorbente quindi si temono allagamenti ed esondazioni. Si richiede la massima prudenza, evitando spostamenti non strettamente necessari. Da evitare l'accesso a locali sotterranei o soggetti a inondazioni. Attenzione a percorrere argini fluviali o sottopassi stradali facilmente allagati. Da questa sera sarà attivo il COC che coordinerà il lavoro delle squadre di protezione civile".

Commentano sulla pagina Facebook del comune di Roccavignale il sindaco Amedeo Fracchia: "Domani sarà una giornata all’insegna del rischio idrogeologico su tutta la nostra valle. In particolare per gli abitanti della frazione Camponuovo chiedo un attenzione particolare perché la frana di due giorni fa non si è ancora stabilizzata e facilmente continuerà la caduta di detriti sulla strada comunale. Chi possiede due macchine consigliamo di lasciarne una nel parcheggio di Valzemola. Stiamo aprendo le strade vicinali del Dolmen e di Val Organa ma sono esclusive ai mezzi di soccorso e ai mezzi speciali. Confido anche negli abitanti di Pianissolo analoghe precauzioni per non rimanere isolati. I nostri mezzi terna, paletta,escavatore furgone e pick-up sono già pronti così come la squadra della protezione civile e gli amministratori tutti".