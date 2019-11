Il crollo dell'albero in via Nizza questa mattina (leggi QUI) ha causato un incidente, attorno alle 12.30 circa di oggi. Sul tratto di strada interessate due autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

La segnalazione alla redazione di Savonanews: "La circolazione è stata riaperta soltanto in direzione Vado Ligure e una parte di strada è stata chiusa con il nastro, ma la cosa non è stata adeguatamente segnalata e questo ha causato l'incidente".